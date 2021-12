Confira os nomes mais registrados no Brasil em 2021

Os nomes mais registrados no Brasil em 2021, de acordo com a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen), foram Miguel (com 28,3 mil registros) e Helena (com 21,8 mil registros). Pelo segundo ano consecutivo, Miguel se manteve no primeiro lugar. No total, foram registrados 2.497.272 bebês.



Uma tendência seguida pelos pais de bebês que nasceram este ano, foi a da escolha pelos nomes curtos ao invés dos compostos. Na lista dos nomes compostos, Enzo Gabriel não ocupou o ranking, como aconteceu nos anos de 2018 e 2019. Miguel liderou a preferência dos pais no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, já no Nordeste e no Norte, Arthur foi o mais comum.

Os nomes mais escolhidos entre os meninos foram Miguel (28.301), Arthur (26.655) e Gael (23.973). Já entre os nomes femininos, Helena (21.890), Alice (20.381) e Laura (18.448) lideraram o ranking. Os registros foram coletados nos 7.658 Cartórios de Registro Civil que estão presentes nas 5.570 cidades brasileiras.

Nomes mais frequentes (femininos e masculinos)

Miguel (28.301)

Arthur (26.655)

Gael (23.973)

Heitor (22.368)

Helena (21.890)

Alice (20.381)

Theo (19.863)

Laura (18.448)

Davi (18.304)

Gabriel (17.159)

Nomes mais frequentes de meninas

Helena (21.890)

Alice (20.381)

Laura (18.448)

Maria Alice (14.677)

Valentina (11.643)

Heloísa (11.355)

Maria Clara (10.980)

Maria Cecília (10.850)

Maria Julia (10.235)

Sophia (10.163)

Nomes mais frequentes de meninos

Miguel (28.301)

Arthur (26.655)

Gael (23.973)

Heitor (22.368)

Theo (19.853)

Davi (18.304)

Gabriel (17.159)

Bernardo (15.935)

Samuel (15.563)

João Miguel (13.254)

