Empresa americana faz brownie de maconha de 385 quilos

Um brownie de maconha de 385 quilos, 91 centímetros de largura e 38 cm de altura foi feito por uma companhia médica especializada no uso da cannabis para fins medicinais, a MariMed. Com sede em Norwood, Massachusetts, nos Estados Unidos, a empresa confeccionou a iguaria em comemoração ao lançamento de sua nova linha de comestíveis com cannabis, a Bubby’s Baked, e também em alusão Dia Nacional do Brownie, celebrado na última quarta-feira, 8.

Para fazer o brownie, foram utilizados 20 gramas de tetra-hidrocarbinol (THC), principal substância psicoativa presente na cannabis, e 1.344 ovos, além de açúcar, baunilha, farinha, cacau e manteiga. Os criadores do confeito solicitaram uma análise do Guinness quanto à possibilidade de um recorde, mas foram informados pelo órgão que feitos envolvendo tabaco, nicotina ou maconha não são mais contabilizados.

Sobre o assunto Detran flagra moto com "velocidade" de um avião e suspende CNH do dono

Em abrigo, cachorro não contém alegria ao ser adotado

Hospital aciona esquadrão antibomba após paciente chegar com projétil de canhão no reto

Retrospectiva Tinder 2021: "vacinação" foi um dos assuntos mais falados

Nova Zelândia apresenta plano para proibir gradualmente a venda de cigarro

França decide a polêmica reconstrução de Notre-Dame de Paris

Gêmeas dividem o mesmo noivo e desejam engravidar dele ao mesmo tempo

Academia que permite malhar pelado chega ao Brasil com horários concorridos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O brownie de 385 quilos será enviado a um dispensário em Middleborough, uma vila também situada em Massachusetts, e vendido a um paciente de maconha medicinal. O preço do produto ainda será definido, segundo Howard Schacter, um porta-voz da MariMed. As informações são dos portais G1 e Extra.

Tags