Hospital aciona esquadrão antibomba após paciente chegar com projétil de canhão no reto

O esquadrão antibombas foi acionado pela equipe do Hospital Real de Gloucestershire, no Reino Unido, após um paciente chegar com um projétil de artilharia fincado no reto. O caso aconteceu na última quarta-feira, 1.

Segundo o portal de notícias "Sun", o homem alegou, no hospital, que escorregou e caiu em cima do objeto durante a realização de uma limpeza.

O projétil, que tinha 6 cm de largura e 17 cm de comprimento, fazia parte da sua coleção de produtos militares.

Segundo informou o Ministério da Defesa do país, foi direcionada ao local uma equipe do Regimento de Descarte de Artilharia Explosiva, onde foi registrado uma ocorrência sobre o caso.

A munição encontrada no reto do homem foi identificada como um projétil 57 mm da Segunda Guerra Mundial, usado em caminhões antitanque.

Como nunca tinham lidado com uma situação como essa, os médicos, com medo de uma possível explosão, optaram por chamar o esquadrão antibombas.

O porta-voz do local explicou que todos os protocolos foram seguidos para preservar a vida do paciente e dos funcionários. De acordo com o "Sun", o protagonista do incidente já teve alta e deve ter uma boa recuperação.

