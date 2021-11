Moto voadora começa a ser vendida por quase 4 milhões

As primeiras unidades da moto voadora XTurismo começaram a ser vendidas. Segundo a startup Ali Technologies, empresa responsável pela fabricação, o veículo, que é equipado com quatro motores movidos a eletricidade e um a combustão, pode voar por cerca de 40 minutos e atingir uma velocidade máxima de 100 km/h.

Para adquirir a nova tecnologia que é do Japão, o interessado na aventura terá de desembolsar cerca de US$ 680.000, o equivalente a pouco mais de R$ 3,8 milhões. Inicialmente, o veículo será limitado a locais restritos, como pistas de corrida e circuitos fechados, já que voar sobre as estradas ainda não é permitido no país.

"Até agora, a escolha era mover-se no solo ou em escala no céu. Esperamos oferecer um novo método de movimento", afirmou o presidente-executivo, Daisuke Katano, à Reuters. Apesar da limitação, a movimentação no veículo poderá ser utilizada por equipes de resgate para chegar a locais de difícil acesso.

"Gostaríamos que ela fosse utilizada primeiramente por pessoas que tenham muito interesse na nova mobilidade. Outro objetivo é aplicar em operações de resgate em desastres, tendo grande contribuição à sociedade, ou ser usada em regiões onde seja difícil para as pessoas viajarem", disse Katano.

