Os mistérios de Teotihuacán estão prestes a ser revelados?

A antiga metrópole de Teotihuacán chegou a ter mais de 125 mil habitantes / Crédito: Christophe Helmke/University of Copenhagen

A cerca de 50 quilômetros da Cidade do México, ergue-se uma das cidades mais enigmáticas do mundo antigo: Teotihuacán. Com suas imponentes pirâmides e amplas vias, as ruínas da cidade intrigam arqueólogos há décadas: quem realmente viveu ali? E que língua falavam os que construíram essa metrópole, ícone de uma civilização surgida mil anos antes dos astecas? Um novo estudo publicado na revista Current Anthropology publicado pelos pesquisadores Magnus Pharao Hansen e Christophe Helmke, da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, apresentou uma nova hipótese para tentar responder a essas perguntas.

Após anos de debate em torno dos glifos (símbolo ou desenho gravado ou esculpido) encontrados nos murais e cerâmicas da antiga cidade, a dupla de cientistas propõe agora que esses sinais não são simples ornamentos, mas podem constituir parte de um autêntico sistema de escrita. E, de acordo com essa hipótese, esse sistema teria registrado uma forma primitiva do uto-asteca, a família linguística que, séculos depois, daria origem ao nahuatl, ao cora e ao huichol, as línguas que os astecas falariam mil anos mais tarde. Se essa interpretação estiver correta, isso implicaria uma conexão direta entre Teotihuacán e os astecas, séculos antes do que se acreditava. "Encontramos algumas coincidências, isso é o mais interessante", disse Helmke ao jornal The New York Times.

O desafio de decifrar a escrita de Teotihuacán O processo de decifrar os glifos de Teotihuacán tem sido particularmente desafiador. Conforme explica um comunicado da Universidade de Copenhague, o sistema utiliza logogramas (símbolos gráficos) que às vezes representam significados diretos — a imagem de um coiote significa simplesmente coiote — e outras vezes funcionam como hieróglifos fonéticos, em que os sons dos objetos representados devem ser combinados para formar palavras mais complexas. Esse método demonstra que certos logogramas têm um valor fonético que pode ser usado em contextos diferentes de seu significado principal, criando uma base metodológica para análises futuras. Para alcançar esse objetivo, os pesquisadores tiveram que reconstituir uma versão muito mais antiga da língua nahuatl, se afastando das versões mais modernas. Os pesquisadores Helmke e Pharao Hansen analisaram os misteriosos glifos teotihuacanos que podem revelar possíveis conexões com a escrita nahuatl Crédito: Christophe Helmke/University of Copenhagen Exemplos de logogramas que compõem a língua escrita teotihuacana Crédito: Christophe Helmke/University of Copenhagen