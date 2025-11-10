Estudo a laser revela civilização perdida na Amazônia boliviana

Campos de cultivo deixados por antiga civilizações indígenas que habitaram a Amazônia boliviana / Crédito: O. Torrico / WCS-Bolivia

Há décadas a Bacia Amazônica é considerada um ícone da natureza intocada. Novos achados arqueológicos e scanners aéreos modernos, porém, contrariam a ideia de que ali só havia vida selvagem. Entre as savanas e pântanos da planície beniana, região nas terras baixas da Bolívia também conhecida como Llanos de Moxos, esconde-se uma paisagem cultural que revoluciona o conhecimento histórico sobre a floresta tropical.

Inundações dificultam a vida na planície beniana Por muito tempo, cientistas acreditaram que eram poucas as sociedades caçadoras e coletoras que habitaram a planície beniana. Isso porque a região no norte boliviano, uma savana de 100 mil quilômetros quadrados, não é muito propícia para isso. A área está exposta a inundações o ano inteiro, e o solo é pobre em nutrientes. Há mais ou menos um século o etnólogo sueco Erland Nordenskiöld e, depois dele, o geógrafo americano William Denevan descobriram ali vestígios de ocupação humana. Leia mais O surpreendente estudo que usou camisinhas para estudar cigarras na Amazônia Sobre o assunto O surpreendente estudo que usou camisinhas para estudar cigarras na Amazônia Seus habitantes deixaram marcas decisivas na paisagem habitada há mais de mil anos: aquedutos, campos de cultivo, entre outros. A hipótese foi claramente comprovada por projetos de pesquisa bolivianos e alemães.

Munidos de uma tecnologia de sensoriamento remoto a laser que permite medir distâncias e criar mapas tridimensionais detalhados de um ambiente, pesquisadores revelaram a verdadeira dimensão desses assentamentos: estruturas de defesa, plataformas em formato de pirâmide e centros ritualísticos, integrados a um sistema de irrigação inteligente. A tecnologia, batizada de LiDAR – acrônimo para Light Detection and Ranging, ou Detecção e Medição de Distâncias por Luz –, usa laser para escanear um terreno a partir de um helicóptero ou avião. Os pulsos de laser atravessam mesmo a vegetação mais densa, produzindo uma representação em alta definição da topografia da região.

Leia mais O chef que se negou a cozinhar menu vegano sem peixes da Amazônia para evento do príncipe William Sobre o assunto O chef que se negou a cozinhar menu vegano sem peixes da Amazônia para evento do príncipe William Civilização amazônica perdida O mapeamento a laser motivou uma expedição multidisciplinar a uma área até então pouco pesquisada da planície beniana em 2021, sob a liderança da professora e arqueóloga Carla Jaimes Betancourt, da Universidade de Bonn, na Alemanha. Os focos da expedição eram os grandes lagos Rogaguado e Ginebra, parte do Río Yata, zona úmida protegida de importância internacional reconhecida pela Unesco sob a Convenção de Ramsar.