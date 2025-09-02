Medicamento reduz risco de infartos

Medicamento reduz risco de infartosNovo Nordisk apresentou no Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC) 2025, em Madri, dados do estudo de vida real Steer
A rivalidade entre laboratórios tem impulsionado novos estudos e o envolvimento de equipes médicas em pesquisas. Recentemente, a Novo Nordisk apresentou no Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC) 2025, em Madri, dados do estudo de vida real Steer.
A análise investigou, a partir da experiência de pacientes, o risco de eventos cardiovasculares adversos graves. O estudo comparou o uso de Wegovy® (semaglutida 2,4 mg) com a tirzepatida em pessoas com sobrepeso ou obesidade e doença cardiovascular já estabelecidas, que não tinham diabetes.
Os resultados mostraram que, entre os pacientes que seguiram o tratamento de forma contínua, o Wegovy® demonstrou uma redução de 57% no risco de infarto, AVC e morte (cardiovascular ou por qualquer causa) em comparação com a tirzepatida. Foram registrados apenas 15 eventos cardiovasculares (0,1%) no grupo de Wegovy®, contra 39 eventos (0,4%) no grupo da tirzepatida.
Ao considerar todos os pacientes que iniciaram o tratamento, mesmo com interrupções, o Wegovy® manteve uma redução significativa de 29% no risco dos mesmos desfechos em comparação com a tirzepatida.