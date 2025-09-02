Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Medicamento reduz risco de infartos

Novo Nordisk apresentou no Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC) 2025, em Madri, dados do estudo de vida real Steer
Tipo Notícia

A rivalidade entre laboratórios tem impulsionado novos estudos e o envolvimento de equipes médicas em pesquisas. Recentemente, a Novo Nordisk apresentou no Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC) 2025, em Madri, dados do estudo de vida real Steer.

A análise investigou, a partir da experiência de pacientes, o risco de eventos cardiovasculares adversos graves. O estudo comparou o uso de Wegovy® (semaglutida 2,4 mg) com a tirzepatida em pessoas com sobrepeso ou obesidade e doença cardiovascular já estabelecidas, que não tinham diabetes.

Os resultados mostraram que, entre os pacientes que seguiram o tratamento de forma contínua, o Wegovy® demonstrou uma redução de 57% no risco de infarto, AVC e morte (cardiovascular ou por qualquer causa) em comparação com a tirzepatida. Foram registrados apenas 15 eventos cardiovasculares (0,1%) no grupo de Wegovy®, contra 39 eventos (0,4%) no grupo da tirzepatida.

Ao considerar todos os pacientes que iniciaram o tratamento, mesmo com interrupções, o Wegovy® manteve uma redução significativa de 29% no risco dos mesmos desfechos em comparação com a tirzepatida.

