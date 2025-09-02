Medicamento reduz risco de infartos

Novo Nordisk apresentou no Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC) 2025, em Madri, dados do estudo de vida real Steer

A rivalidade entre laboratórios tem impulsionado novos estudos e o envolvimento de equipes médicas em pesquisas. Recentemente, a Novo Nordisk apresentou no Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC) 2025, em Madri, dados do estudo de vida real Steer.

A análise investigou, a partir da experiência de pacientes, o risco de eventos cardiovasculares adversos graves. O estudo comparou o uso de Wegovy® (semaglutida 2,4 mg) com a tirzepatida em pessoas com sobrepeso ou obesidade e doença cardiovascular já estabelecidas, que não tinham diabetes.