Velhice: dos grilhões, à liberdade radical

Faltava pouco para eu completar oitenta anos quando, de supetão, ao precisar prescrever um medicamento de uso frequente , um vácuo abismal abriu-se no meu cérebro: o nome do remédio, sumiu. Por mais que eu recordasse sua forma, cor da embalagem, nada. O nome tornara-se inencontrável. Somente clandestinamente, numa visita ao Google consegui resgatá-lo. O constrangimento por tamanha falha mental sacudiu meu ser. Era a velhice chegando. sem cerimônia, pensei.

Veio sem aviso, abalando minha segurança profissional, trazendo consigo o peso das regras da sociedade ocidental: ser velha é ser improdutiva, dependente, apagada, cercada de perdas das funções, de papéis sociais e da jovialidade. Desembarcaram em mim as limitações corporais: a força da juventude, a flexibilidade, o equilíbrio, e a digestão estavam comprometidas; o cansaço vinha fácil, meu raciocínio tornara-se langoroso, a audição reduziu-se: confundia as palavras . A visão desfocava exigia óculos especiais. Carregava cinco doenças crônicas e dois vícios controlados, mas foi a memória que mais me intrigou. Decidi: preciso compreender essa tal velhice. Visitei algumas obras clássicas sobre o assunto. Simone de Beauvoir, em A Velhice, afirma que a civilização ocidental, marginaliza os velhos e os excluíam socialmente tal qual num exílio. O velho é, para muitos, sempre "o outro", diz ela.

Cadê a liberdade então? Merleau-Ponty afirma que o corpo é nossa base no mundo, e que não existimos fora dele. Assim, na perspectiva de Beauvoir e Ponty, o corpo é a condição essencial da existência — nele se encontram tanto as potências (je peux, "eu posso") quanto as limitações (Domingues & Freitas, 2019).