Velhice: dos grilhões, à liberdade radical

Velhice: dos grilhões, à liberdade radicalSou livre na minha velhice, mas como se declarar livre com tantos limites corporais?
Faltava pouco para eu completar oitenta anos quando, de supetão, ao precisar prescrever um medicamento de uso frequente , um vácuo abismal abriu-se no meu cérebro: o nome do remédio, sumiu. Por mais que eu recordasse sua forma, cor da embalagem, nada. O nome tornara-se inencontrável.
Somente clandestinamente, numa visita ao Google consegui resgatá-lo. O constrangimento por tamanha falha mental sacudiu meu ser. Era a velhice chegando. sem cerimônia, pensei.
Veio sem aviso, abalando minha segurança profissional, trazendo consigo o peso das regras da sociedade ocidental: ser velha é ser improdutiva, dependente, apagada, cercada de perdas das funções, de papéis sociais e da jovialidade.
Desembarcaram em mim as limitações corporais: a força da juventude, a flexibilidade, o equilíbrio, e a digestão estavam comprometidas; o cansaço vinha fácil, meu raciocínio tornara-se langoroso, a audição reduziu-se: confundia as palavras . A visão desfocava exigia óculos especiais. Carregava cinco doenças crônicas e dois vícios controlados, mas foi a memória que mais me intrigou.
Decidi: preciso compreender essa tal velhice.
Visitei algumas obras clássicas sobre o assunto. Simone de Beauvoir, em A Velhice, afirma que a civilização ocidental, marginaliza os velhos e os excluíam socialmente tal qual num exílio. O velho é, para muitos, sempre "o outro", diz ela.
Cadê a liberdade então?
Merleau-Ponty afirma que o corpo é nossa base no mundo, e que não existimos fora dele.
Assim, na perspectiva de Beauvoir e Ponty, o corpo é a condição essencial da existência — nele se encontram tanto as potências (je peux, "eu posso") quanto as limitações (Domingues & Freitas, 2019).
Aí, como velha fiquei sem saber bem quem eu era. Apliquei-me então um escrutínio. Sobre a minha vida, refleti sobre o passado. Essas reflexões mostram como fomos, somos e estamos. De peito aberto, pode-se dizer: - Pronto. Larguei o passado. Sou livre na minha velhice, mas como se declarar livre com tantos limites corporais?
A liberdade antes de tais limitações, era cerceada pelas obrigações impostas da infância à velhice pela disciplina familiar, escolar, no trabalho, e social. Agora, na velhice, não: sou eu quem faz minha vida livre — equacionando minhas limitações corporais e de frente para elas, existindo: fazendo o que desejo, quando, como quero e posso. Se desejar, posso até , aos oitenta e quatro, vestir um bikini e ir mergulhar nas águas tépidas do mar da minha cidade, e se a felicidade me visitar, por exemplo, coloco-a no colo e sinto-a plenamente, do meu modo. A isso chamo liberdade radical. Ou velhice plena. Mesmo que se considere o corpo velho como algo inviável — como diria Sartre — afirmo: ele é viável naquilo que consente ser. Nele me incluo livre, consentindo radicalmente o que a ele couber. Da impossibilidade ao possível. Do vácuo cerebral às viagens pela internet. Sou velha e limitada, sim, mas radicalmente livre.