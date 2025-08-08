Julho de 2025 foi o terceiro mais quente da história

Japão registrou temperaturas especialmente altas neste verão. / Crédito: Reprodução/Freepik

Julho deste ano entrou para os registros como o terceiro mais quente da história para o período no mundo inteiro, afirmaram especialistas climáticos nesta quinta-feira, 7. A temperatura média do ar na superfície mundial alcançou 16,68°C no mês passado, ficando 0,45 °C acima da média do mês entre os anos de 1991 e 2020.

"Mas isso não significa que as mudanças climáticas pararam", ressaltou. "Continuamos a testemunhar os efeitos de um mundo em aquecimento". Embora não tenham atingido temperaturas tão altas quanto em 2023, o atual recorde, ou tampouco em 2024, que teve o segundo julho mais quente já registrado, os termômetros em julho de 2025 ainda ficaram 1,25 °C acima do registrado no período pré-industrial, entre 1850 e 1900. >> SIGA o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp