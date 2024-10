Encontro de Vênus e Antares hoje, 26: que horas e como assistir

Fenômeno raro de encontro entre Vênus e Antares acontece hoje; saiba horário e como assistir Crédito: iStock / m-gucci

O chamado "romance celestial" acontece entre Vênus, o planeta mais quente do Sistema Solar, e a estrela Antares, a mais brilhante do céu noturno. O encontro "romântico" dos dois astros ocorre após o pôr do sol de hoje, sábado, dia 26 de outubro de 2024 (26/10/2024). Segunda Lua é visível da Terra? É temporária? SAIBA tudo sobre minilua

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com o astrônomo Marcos Calil, o encontro poderá ser observado a olho nu e registrado apenas com aparelhos celulares. Durante live transmitida na terça-feira, dia 22 de outubro, no YouTube pelo canal Urânia Planetário, o professor explicou como encontrar Vênus e Antares no céu.

Embora essa conjunção seja uma ilusão causada pela perspectiva da Terra, a proximidade visual entre os dois corpos celestes promete encantar observadores de todas as regiões do planeta. Com a luminosidade de Vênus contrastando com o brilho rubro de Antares, o céu noturno estará repleto de beleza e mistério. Encontro de Vênus e Antares: horário e como assistir ao fenômeno Segundo o astrônomo Marcos Calil, o evento poderá ser observado durante o anoitecer, após o pôr do sol deste sábado, dia 26 de outubro (26/10), caso o céu esteja limpo. Conforme indicado pelo professor, o olhar do observador deve ir em direção ao horizonte oeste, onde o sol se pôs. O planeta Vênus estará logo acima e próximo dele estará a estrela mais brilhante do céu noturno, conhecida como estrela D'alva.