Alckmin não sugeriu acabar com Bolsa Família; vídeo é antigo e falava sobre a PEC da Transição

Falso

O governo federal não anunciou o fim do Bolsa Família, ao contrário do que apontam postagens no TikTok. As publicações usam, fora de contexto, trechos de uma entrevista do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), concedida em novembro de 2022. Ele falava da retirada dos custos do programa social do teto de gastos no contexto da PEC da Transição.

Conteúdo investigado: Vídeos com trecho recortado de uma coletiva de imprensa com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) em que ele diz que o governo trazia uma proposta que teria como princípio a “exclusão do Bolsa Família”. Sobre as imagens de um dos posts se lê “Desgoverno anuncia o fim do Bolsa Família. Tem que sobrar dinheiro pras viagens do casal e bancar os países falidos”. Em outro vídeo com a mesma entrevista é aplicada a mensagem “O governo já começa a falar do fim do Bolsa Família. Infelizmente quem mais vai sofrer é o povo do Nordeste”.

Onde foi publicado: TikTok.