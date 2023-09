Governo federal não bloqueou água no Nordeste e nem todo problema na região tem relação com transposição do São Francisco

É enganoso conteúdo compartilhado que associa problemas no fornecimento de água no Nordeste a bloqueios supostamente praticados pelo governo federal Crédito: Via Projeto Comprova

São enganosos os posts que mostram imagens da transposição do Rio São Francisco e responsabilizam o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela falta de água em cidades como Santana, na Bahia, e Missão Velha e Abaiara, no Ceará. As imagens não têm a ver com os trechos citados, e os problemas no fornecimento de água não estão ligados a supostos bloqueios no serviço.

Conteúdo investigado: Vídeo publicado no X (antigo Twitter) mostra o que seria um trecho da transposição do São Francisco entre os municípios de Abaiara e Missão Velho, no Ceará, sem água. Sobre o vídeo, está a inscrição "Cadê a água Lula". No TikTok, o mesmo vídeo foi exibido por uma mulher que sobrepõe a ele um segundo vídeo, do deputado estadual Leandro de Jesus (PL-BA), em que ele faz críticas ao PT e menciona a falta de água no município de Santana, na Bahia. Onde foi publicado: X e TikTok.

Conclusão do Comprova: É enganoso conteúdo compartilhado nas redes sociais que associa problemas no fornecimento de água no Nordeste a bloqueios supostamente praticados pelo governo federal. A publicação no TikTok usa trecho de um vídeo do deputado Leandro de Jesus, em que ele menciona a taxa de desnutrição de bebês na Bahia em meio a críticas que faz ao PT. O trecho foi retirado de contexto porque as críticas do deputado são endereçadas ao governo da Bahia e não ao governo federal. O post, que coloca as imagens da transposição sem água ao fundo, tenta relacionar as críticas à suposta falta de água em partes da transposição. O Comprova apurou que, no caso dos municípios cearenses mencionados no primeiro vídeo, não houve bloqueio ou paralisação de bombeamento por parte do governo Lula. Segundo a Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará, o único momento em que a liberação de água foi pausada ocorreu em novembro de 2022, ainda no governo de Jair Bolsonaro (PL). Na ocasião, uma fissura na estrutura da Estação de Bombeamento de Salgueiro (PE) fez com que o fornecimento fosse interrompido para manutenção. Já o município de Santana, no interior da Bahia, mencionado no segundo vídeo, não depende da transposição do Rio São Francisco para obtenção de água, segundo a administração municipal. O Comprova não conseguiu, até o fechamento desta verificação, confirmar onde ou quando foi feita a filmagem do trecho da transposição mostrado nos vídeos investigados. Alcance da publicação: Até terça-feira (19/9), o vídeo somou no TikTok 5,7 mil curtidas; 4,2 mil compartilhamentos e 116,1 mil visualizações. Já no X, a publicação acumula 9,5 mil visualizações, 387 curtidas e 243 compartilhamentos. Como verificamos: O Comprova analisou as imagens utilizadas nos vídeos investigados e buscou identificar se elas correspondiam, de fato, ao local indicado na legenda. A verificação entrou em contato com a Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará, que negou que as imagens tenham sido feitas no município de Missão Velha.

Após a negativa, o Comprova entrou em contato com o Ministério do Desenvolvimento Regional, que responde pelas obras da transposição do Rio São Francisco, em busca de um posicionamento a respeito das afirmações feitas nos vídeos e sobre o abastecimento de água na região, mas não obteve resposta. Na busca pela identificação do local da imagem, o Comprova utilizou o mecanismo de busca reversa do Google, utilizando o print do vídeo, que indicava ser um trecho da transposição. Entretanto, a imagem do local se assemelha a outros eixos da obra. A ferramenta não conseguiu direcionar para o local exato. Com isso, o Comprova buscou o Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco na tentativa de localizar as imagens utilizadas pelos autores da publicação.

Também foram realizadas buscas no Instagram, pois um dos vídeos (Rede X) utiliza narrativa com áudio de perfil de humor do dia 31 de julho e que não tem a ver com o tema água. O vídeo de um canal seco que foi usado na postagem no TikTok exibe uma marca d’água com o nome de um perfil no Kwai, mas esse perfil não foi encontrado na plataforma. Até o momento, não foi possível encontrar o local exato em que o vídeo foi gravado. Missão Velha e o Cinturão de Águas do Ceará A Transposição do Rio São Francisco é formada por dois eixos. O trecho Norte possui 260 km de extensão e atende cidades dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Já o eixo Leste é composto por 217 km e está ligado aos municípios localizados em Pernambuco e na Paraíba. A transposição foi projetada para captar água do Rio São Francisco e enviar para estações de bombeamento, fazendo com que as bombas levem a água por tubos para a área superior do canal, onde será encaminhada – por meio da força da gravidade – para novas estações.