Posts usam vídeo de luta de policiais em Cuiabá para satirizar desfile do 7 de Setembro

Conteúdo investigado : Publicação utiliza um vídeo de pessoas com trajes militares simulando uma luta durante desfile de 7 de setembro, apenas com a legenda “olha o nível…”. Um outro post afirma que a cena seria entre “dois soldados representando o Exército” e foi uma “forma de tentar chamar o público”. Nos dois casos, os vídeos trazem como trilha sonora uma música de um seriado japonês dos anos 1980.

São sátiras as postagens que mostram um grupo de pessoas com trajes militares simulando uma luta durante um desfile público. O vídeo foi gravado em Cuiabá, no Mato Grosso, na ocasião das comemorações do Dia da Independência do Brasil, em 7 de setembro deste ano. Os agentes em questão são policiais do Sistema Penitenciário estadual e, durante a apresentação, demonstravam técnicas aprendidas durante um curso de operador tático de tonfa, equipamento utilizado para defesa pessoal e pelas forças de segurança.

Conclusão do Comprova: São sátiras as publicações que mostram a cena de duas pessoas com trajes militares simulando uma luta durante um desfile público. Um dos posts foi compartilhado por um perfil que se descreve como parodista e já foi objeto de verificações anteriores do Comprova. As respostas ao conteúdo indicam que há pessoas acreditando tratar-se de militares das Forças Armadas.

O vídeo foi, de fato, gravado durante o desfile em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, em 7 de setembro deste ano, em Cuiabá. No entanto, de acordo com a Secretaria do Estado de Segurança Pública do Mato Grosso, os servidores que aparecem no vídeo são policiais penais que frequentam um curso de operador tático de tonfa, equipamento de defesa pessoal utilizado em diversas modalidades de artes marciais e também em atividades de segurança e vigilância. Durante o desfile, os alunos demonstraram algumas técnicas aprendidas no treinamento.

Ambos os posts investigados aqui trazem o vídeo editado, com uma música sobreposta às imagens. Trata-se de uma canção utilizada na série japonesa Kyojuu Tokusou Juspion, produzida entre 1985 e 1986 e que no Brasil recebeu o nome de “O Fantástico Jaspion”.

Sátiras são memes, paródias e imitações publicadas com intuito de fazer humor. O Comprova verifica conteúdos satíricos quando percebe que há pessoas tomando-os por verdadeiros.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. No X (antigo Twitter), até 13 de setembro, foram 113 mil visualizações, 3.3 mil curtidas e 780 retuítes, somadas as duas publicações.

Como verificamos: Para descobrir onde se passava a cena, o Comprova fez uma busca reversa no Google Imagens com uma captura de tela do vídeo. A ação se passa em frente a um restaurante da rede Subway. Os elementos destacados ajudaram na identificação do local: a fachada do estabelecimento, uma placa verde posicionada ao lado, uma árvore e um prédio atrás.