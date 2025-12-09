Menina de 7 anos viu o pai esfaquear a mãe em Uruburetama

Agressor com duas facas foi contido pela PMCE / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Uma menina de sete anos viu o pai esfaquear a mãe em Uruburetama, a 103 km de Fortaleza, no domingo, 7. O homem foi preso tentando invadir o hospital onde a mulher foi procurar atendimento. Com duas facas nas mãos, ele tentava consumir o feminicídio. A vítima estava no puerpério - período logo após um parto. As informações constam na decisão judicial a qual O POVO teve acesso, em que Francisco José da Costa Gomes foi acusado de tentativa de feminicídio. A prisão preventiva foi decretada nessa segunda-feira, 8.

Diante disso, o juízo do Plantão do 4º Núcleo Regional decidiu que, para garantia da ordem pública e para proteção da integridade física e psicológica da vítima e de sua filha menor, o autuado deverá permanecer preso em unidade provisória. O suspeito está hospitalizado tratando ferimento na perna e deve ir ao presídio após receber alta. A Justiça também determinou medidas protetivas de urgência em favor da vítima. O acusado está proibido de manter qualquer tipo de contato com a mulher e com a filha do casal, seja por telefone, mensagens ou redes sociais.