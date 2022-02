Veículo com placas clonadas é apreendido no interior do Ceará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um veículo com placas clonadas na última segunda-feira, 31, no município de Tianguá, a 333,5 km de Fortaleza. O veículo de placa original está na região Sul do País e foi localizado em abordagem simultânea à do Ceará em Campo Mourão, no Paraná.

Em Tianguá, a equipe da PRF abordou o veículo Toyota Hilux de cor branca que tinha placas de identificação no modelo Mercosul. Na ocasião, o veículo estava sendo conduzido por um homem de 36 anos.

Os policiais encontraram várias adulterações nos sinais de identificação do veículo e resolveram aprofundar-se um pouco mais. Logo constataram que se tratava de um clone, ou seja, o carro apresentava a mesma simbologia da placa de outro veículo original e regular.

No mesmo momento em que a caminhonete clonada era fiscalizada no Ceará, o veículo original também foi abordado em Campo Mourão. O proprietário do automóvel informou que já havia registrado Boletim de Ocorrência (B.O), pois suspeitava de uma possível clonagem. Em seguida, o dono do carro apresentou a documentação completa da compra do veículo.

Dessa forma, o veículo clonado e o condutor do mesmo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Tianguá para os devidos procedimentos legais.



