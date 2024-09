Gavião é resgatado após atropelamento em via pública de Sobral

Crédito: Divulgação/Polícia Militar do Estado do Ceará

Um gavião foi resgatado nessa quarta-feira, 18, no bairro Boa Vizinhança, em Sobral, município a 233 quilômetros (km) de Fortaleza. O animal foi encontrado por um morador após ser atropelado em uma via pública da região.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), a ave precisou ser socorrida até o Hospital Veterinário do Centro Universitário Inta (Uninta) devido aos ferimentos.