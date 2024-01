Carro pega fogo em Sobral; ninguém fica ferido

Um carro pegou fogo na manhã desta sexta-feira, 15, na rua Menino Deus, localizada no centro de Sobral. A situação, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), possivelmente foi causada por uma pane elétrica no veículo. Não houve vítimas.

Os bombeiros foram acionados às 9h21min. Quando chegaram ao local, o veículo já estava em chamas. Para debelar o fogo, os socorristas utilizaram uma mangueira de 1,5 polegada e aproximadamente dois mil litros de água. O carro teve perda total.