Polícia Civil realiza prisão de quatro suspeitos de crime contra a vida em Sobral

Quatro pessoas foram presas em diferentes ações empreendidas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) em Sobral nesta terça-feira, 8, e nesta quarta-feira, 9. Os suspeitos estariam envolvidos em crimes contra a vida registrados no município. As detenções ocorreram na esteira de mandados de prisão preventiva apresentados pelo Judiciário.

Em uma das operações, os agentes encontraram três suspeitos de envolvimento em um crime de homicídio, ocorrido há dois meses, no bairro Alto do Cristo. Dois mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em endereços vinculados aos detidos — na ocasião, dois aparelhos celulares e uma motocicleta foram confiscados.

Em uma outra ação, a PC-CE, por meio do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) de Sobral, realizou a prisão de um homem apontado como suspeito de tentar assassinar uma pessoa no distrito de Jordão — distante 16 quilômetros (km) da cidade.

Após as diligências serem executadas, todos os detidos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Sobral. Na unidade, eles foram colocados à disposição do Poder Judiciário.



