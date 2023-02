80 novos policiais militares reforçam segurança de Sobral

Com o aumento do efetivo, o município conta agora com oito áreas de policiamento, motopatrulhamento e reforço da equipe do Batalhão de Policiamento do Meio Ambiente

Sobral recebeu reforços para o efetivo policial do município na noite desse domingo, 26. Ao todo, 80 novos policiais militares passam a integrar a segurança.

Para o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Samuel Elânio, os novos oficiais serão importantes para dar "continuidade ao trabalho de integração já realizado".

"A cada novo investimento do governo do Ceará, a SSPDS, por meio da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e da Perícia Forense, seguem trabalhando de forma integrada para garantir a segurança pública de todo o Ceará”, afirma ele.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O governador Elmano de Freitas ressalta que esses policiais irão representar a força do Estado em situações difíceis. "Eu tenho certeza do preparo, do equilíbrio, da firmeza e da capacidade de ação integrada que os senhores terão com as nossas vinculadas e com o nosso município. Tudo isso para dar tranquilidade e paz a população”, pontuou.

Além deles, estiveram presentes na cerimônia o prefeito de Sobral, Ivo Gomes; a senadora Augusta Brito e demais autoridades da área da segurança pública.

Com o aumento do efetivo, o município conta agora com oito áreas de policiamento, motopatrulhamento e reforço da equipe do Batalhão de Policiamento do Meio Ambiente (BPMA).

Sobral tem ainda uma patrulha do Comando Tático Rural (Cotar), reforço nas equipes do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac) e três equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) por turno, além do Policiamento Ostensivo Geral (POG).

Sobre o assunto Após morte de mãe e filho em Brejo Santo, ato pede segurança em trecho da BR-116

Correria: Jogo é interrompido em Areninha de Maracanaú após assassinato a tiros

Edital para concessão do Parque Nacional de Jericoacoara é suspenso

Tags