Carro roubado em RN é recuperado durante fiscalização em Sobral

Um carro roubado com placas clonadas foi recuperado durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-222, em Sobral, na manhã desta segunda-feira, 13 de fevereiro.

Durante a abordagem, policiais identificaram elementos adulterados no carro e averiguaram que o veículo havia sido roubado em Parnamirim, no Rio Grande do Norte.

Segundo a PRF, o condutor, natural de Itapipoca, alegou não ter verificado a autenticidade da documentação na compra do carro. Ele foi conduzido, junto ao veículo, a uma Delegacia da Polícia Civil.

