Adolescente de 15 anos é assassinado em Sobral um dia após formatura do 9º ano

Um adolescente foi morto na noite dessa sexta-feira, 23, no bairro Dom Expedito, em Sobral, cidade da região Norte do Ceará. O menino tinha 15 anos e foi assassinado a tiros. O homicídio aconteceu próximo a uma quadra de futebol, onde a vítima estaria jogando bola.

Não foi divulgado o que teria motivado o crime. Nos comentários de postagens sobre o assassinato, amigos lamentaram a morte do adolescente, identificado como Kaic Silva. Na noite anterior, na quinta-feira, 22, Kaic participou da festa de formatura do 9º ano do ensino fundamental da escola em que estudava.

A escolinha Juventus Sobral, onde o menino era atleta de futebol, postou uma foto do garoto nos treinos. "A dor é grande, agente tava planejado uma viajem pra Fortaleza pra vc dá seu primeiro passo por seu sonho, bando de covarde, tiraram uma vida de um garoto inocente [sic]", diz a legenda da postagem no Instagram.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Civil e Militar estiveram no local para apurar o crime. O Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral irá investigar o caso.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Whatsapp da Delegacia Regional de Sobral: (88) 3677 4711



