Suspeito de estupro contra criança de 10 anos é preso em Sobral

O homem se aproveitou da proximidade da vítima com sua filha para cometer o crime

Foi cumprido na manhã dessa quinta-feira, 9, um mandado de prisão preventiva contra um homem suspeito de praticar o crime de estupro de vulnerável em Sobral, a 234,8 km de Fortaleza. A captura foi realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) por meio da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral. Para preservar a identidade da vítima, a polícia não revelou o nome do investigado.

Investigações da Delegacia de Defesa da Mulher apontaram que a vítima tinha 10 anos de idade no dia que o crime aconteceu. De acordo com apurações, o suspeito se aproveitou da proximidade de sua filha com a vítima para cometer o crime. O homem foi preso em flagrante.

Com as investigações finalizadas, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do homem, que após buscas, foi localizado e capturado mais uma vez. O suspeito, que possui ficha criminal por lesão corporal, ameaça e dano no contexto de violência doméstica, encontra-se agora à disposição da Justiça.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Defesa da Mulher : (88) 3677-4282



