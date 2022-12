Drogas e munições são encontradas em terreno de Sobral

50 gramas de substâncias análogas a maconha e crack, 19 munições de calibre 38 e duas balanças de precisão foram encontradas escondidas em um terreno no bairro Alto da Expectativa, no município de Sobral. Os materiais foram encontrado na quinta-feira, 8, pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) em ação que partiu do recebimento de informações.

A ação foi conduzida por policiais civis do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) lotados no município que levaram os materiais para uma unidade policial, onde um procedimento foi instaurado. Ninguém foi identificado ainda como responsável pelo material e os agentes seguem investigando.

Por isso, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.

Denúncias

As denúncias podem ser feitas para o telefone (88) 3677-4711, número da Delegacia Municipal de Sobral, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações também podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da pasta, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos.

