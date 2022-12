Corpo de bebê é encontrado às margens de rio em Sobral

O corpo de um bebê do sexo masculino foi encontrado às margens de um rio na manhã desta quinta-feira, 8, em Sobral, no Ceará. A vítima não foi identificada. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPS).

Equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal estiveram no local. Não foi informada a causa da morte.

A criança foi encaminhada a uma unidade da Perícia Forense do Ceará, em Sobral, onde serão realizados os trabalhos periciais. A investigação do caso ficará a cargo da delegacia do município.

