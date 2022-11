Casamento civil coletivo é realizado em Sobral

A prefeitura da cidade de Sobral, no interior do Ceará, promoveu neste sábado (05/11) uma cerimônia de uniões civis coletivas. 149 casais compareceram

A celebração conjunta aconteceu na Boulevard do Arco, a praça no entorno do Arco de Nossa Senhora de Fátima. Por volta das 18 horas, a cerimônia teve início, e os quase 150 casais atendidos pela iniciativa da Prefeitura de Sobral puderam formalizar o matrimônio de forma gratuita.

Casamento civil coletivo em Sobral reúne 149 casais na praça do Arco no sábado, 5

Em Sobral, casar no civil custa a partir de R$ 139,74, de acordo com a plataforma Casamento Civil. Outros gastos do casal não são incluídos na taxa, o que pode encarecer a realização da cerimônia para o casal.

O casal Gracy Dara e Ripardo Júnior falaram ao O POVO sobre a importância da iniciativa da Prefeitura de incentivar os casamentos civis por meio da gratuidade da cerimônia conjunta.

"Eu acho que essa iniciativa é maravilhosa para os casais que, por algum motivo, não poderiam comparecer ao cartório ou pagar pela cerimônia", explicou a noiva. Já o noivo descreveu a celebração como "inovadora" e disse não ter conhecimento de ações como esta em outros municípios do Ceará.

No evento, além da decoração do Arco e do comparecimento dos casais, também marcou presença a sobralense Banda de Música Maestro José Pedro, em atividade desde 1887; veja vídeo:

Este é o primeiro "mutirão" de casamentos civis de 2022; de acordo com a assessoria de Sobral, a Prefeitura ainda pretende oficializar as uniões de mais de mil casais até a conclusão da gestão do prefeito Ivo Gomes, no fim de 2024.

Sobral: confira imagens de casamento civil coletivo realizado no Arco neste sábado

A celebração de 149 casamentos civis foi realizada na Boulevard do Arco na noite deste sábado, 5 (Foto: Divulgação / Prefeitura de Sobral)



O Arco de Nossa Senhora de Fátima recebeu, neste sábado, 5, a cerimônia de casamentos civis coletivos da Prefeitura de Sobral (Foto: Divulgação / Prefeitura de Sobral)



