Três pessoas são baleadas na calçada de residência em Sobral

Três pessoas foram baleadas em Sobral, no Ceará, nesse domingo, 30. A ação aconteceu no período da noite, quando as vítimas estavam reunidas na calçada de uma residência. O crime foi registrado no bairro Santa Casa.

Conforma O POVO apurou, quatro pessoas em duas motocicletas entraram na rua e surpreenderam os moradores realizando disparos. As vítimas foram socorridas para uma unidade de saúde. Não há informações sobre o estado clínico delas. Além das três pessoas atingidas, no momento da ação havia outras pessoas no local.

O Núcleo de Homicídios da Delegacia de Sobral é responsável pela investigação do caso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Dois corpos do sexo masculino são encontrados carbonizados dentro de carro

Homem é preso após tomar arma de policial durante abordagem e atirar

Tags