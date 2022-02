Após ser furtado de residência em Sobral, filhote de Shih-tzu é localizado pela PM em Irauçuba

Dois dias após ser furtado de uma residência em Sobral, na região Norte do Estado, um filhote de cão da raça Shih-tzu foi localizado, nesse sábado, 19, na cidade de Irauçuba. Um suspeito de 27 anos, que estava na casa na qual ele foi encontrado, negou o crime, foi ouvido e liberado, segundo informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

O paradeiro do cachorrinho foi identificado após denúncias sobre a localização do animal. Ele foi resgatado pela 1ª Companhia do 11° Batalhão Policial Militar. O cachorro foi localizado em uma casa no município que fica a 79 km de distância de onde o filhote foi furtado.

O homem que estava na casa na qual ele foi encontrado foi junto com o animal para a delegacia de policia. O caso foi registrado na Delegacia Regional de Itapipoca. A autoridade policial realizou um procedimento por meio de portaria a fim de investigar o fato. O animal foi devolvido à tutora.

Cão da raça shih-tzu, levado de uma residência em Sobral, foi devolvido à tutora após ter sido localizado em Irauçuba, distante 79 km (Foto: Divulgação PMCE)



