Vídeo: chuva com ventos fortes em Sobral causa queda de marquise e árvores

De acordo com o tenente-coronel Roberto Moraes, os ventos fortes provocaram quedas de nove árvores e alagamentos, causando interrupções em algumas vias. "Além disso, durante as chuvas houve o desabamento de uma marquise"; veja vídeo

Em um cenário de forte chuva em Sobral, na noite dessa sexta-feira, 14, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atuar em “uma série de transtornos para a população”. O tempo chuvoso contribuiu para a derrubada de árvores e a interrupção no fornecimento de energia elétrica em alguns locais específicos na cidade. A corporação também atuou na ocorrência da queda de uma marquise, de um estabelecimento comercial na cidade. Veja vídeo:

De acordo com o tenente-coronel Roberto Moraes, os ventos fortes provocaram quedas de nove árvores e alagamentos, causando interrupções em algumas vias. “Houve o desabamento de uma marquise, mas não houve vítimas", declarou o comandante da 1ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militar, com sede em Sobral. Após queda da marquise, os destroços chegaram a atingir uma motocicleta.

"Na ocasião algumas edificações sofreram com o aguaceiro, fortes ventos e alagamentos", informou o Corpo de Bombeiros Militar de Sobral, em nota. Segundo informações repassadas pelos Bombeiros, a etapa mais intensa da chuva durou cerca de 60 minutos, por volta das 18 horas.

Os bairros mais atingidos pela falta de escoamento da água da chuva foram: Alto da Brasília, Campo dos Velhos, Centro, Derby, Expectativa, Padre Ibiapina e Silvana. Nas ações foram priorizadas as ocorrências de corte de árvores próximos a residências, em ruas e avenidas para agilizar a desobstrução das vias públicas.

Casos de emergência

O Corpo de Bombeiros recomenda que toda a população cadastre um número celular de uso pessoal para receber alertas da Defesa Civil. Para isso, envie, gratuitamente, um SMS com o CEP de sua rua para o número 40199.

Como também, em caso de emergências, ligue 193. No Estado do Ceará, as chamadas de emergência e urgência são centralizadas na Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, inclusive sábados, domingos e feriados. A sua ligação é gratuita.

Por fim, no Estado do Ceará as forças de segurança trabalham de modo integrado e a população pode acionar o serviço por quaisquer dos números 193, 190 ou 199 para informar sobre vítimas ou solicitar apoio, informar sobre alagamento, desabamento, queda de árvores, dentre outros tipos de ocorrências.



