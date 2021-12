Em manifesto, professores da Uva alegam regras antidemocráticas na eleição da Reitoria

Um grupo de professores da Universidade Estadual Vale do Acaraú (Uva), de Sobral, lançou um manifesto com questionamentos à eleição para a escolha dos novos membros da Reitoria da instituição, marcada para o próximo dia 15 de dezembro. O documento é assinado por seis docentes que lideram um movimento interno de oposição às regras atuais do processo eleitoral, que segundo eles, privilegiam a perpetuação de grupos nos cargos de direção e impede a participação democrática da comunidade acadêmica.



“Dentre as três Universidades públicas estaduais, a Uva é a única a proceder escolha de Reitoria de forma absolutamente fechada e nebulosa. [...] Enquanto isso, toda a comunidade universitária (docentes, discentes e corpo técnico), fica alheia aos trâmites e é alijada do pleito. Resulta daí a manutenção de poder que transpassa o coração político e agrilhoada [oprime] a cabeça administrativa da Instituição desde sua origem até o hodierno [presente] momento”, diz trecho do manifesto.



Assim como na maioria das instituições de ensino superior do Brasil, a Uva também adota o modelo de lista tríplice para a definição dos seus dois dirigentes máximos. Ao fim da votação, os nomes dos três candidatos a reitor e três a vice-reitor com maior adesão no pleito são enviados à apreciação do governador do Estado, a quem cabe a escolha de quem irá ocupar cada cargo. Embora a nomeação seja discricionária, por tradição os chefes de executivo costumam optar pelos candidatos mais votados.



A principal diferença em relação ao processo eleitoral das outras universidades é que na Uva os alunos, professores (em sua maioria), e servidores técnicos administrativos não têm direito a voto. A escolha dos nomes da lista tríplice fica restrita a um grupo de 58 votantes, chamado de Colégio Eleitoral Especial. Pela regra, que vigora desde 2005, só podem participar desse colegiado os membros do Conselho Universitário (Consuni); Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe); e Conselho Diretor (Condir), todos presididos e vice-presididos pelo reitor e pela vice-reitora atuais, respectivamente.



O estatuto também permite que ambos possam votar até três vezes devido aos assentos que possuem em cada um dos Conselhos. A norma, alvo de muitos questionamentos da comunidade acadêmica, ainda dá direito a dois votos a seis diretores de Centro de Ensino e seis pró-reitores, todos cargos de indicação da reitoria. Com essa configuração, a alta cúpula da instituição concentra 54 dos 78 votos possíveis no processo eleitoral, quase 70% do somatório total.



Os demais eleitores são representantes do corpo docente, dos servidores e nomes indicados pelo Governo do Estado e pelo bispo da Diocese de Sobral. Juntos, os integrantes dos três Conselhos (que automaticamente fazem parte do Colégio Eleitoral Especial) equivalem a apenas 0,48% da comunidade acadêmica, formada por cerca de 10,8 mil alunos, professores e técnicos administrativos.

Concorrentes



Até a noite desta terça-feira, 7, duas chapas haviam registrado candidatura para as eleições da Reitoria da Uva. Cada grupo indicou três candidatos a reitor e três a vice-reitor. A chapa situacionista é encabeçada pela atual vice-reitora Izabelle Mont'Alverne, que conta com o apoio do dirigente máximo da instituição, Fabianno Cavalcante. Do lado da oposição, os postulantes dizem ser praticamente impossível quebrar a hegemonia governista diante das atuais regras do processo eleitoral.



“Só a reitoria, com seus indicados, tem mais de dois terços dos votos garantidos. É praticamente impossível que a gente consiga vencer, mas estamos fazendo a nossa parte, tentando conscientizar as pessoas de dentro e de fora da universidade. Temos um modelo de eleições semelhante ao da ditadura militar. Não por acaso, a Uva nasceu em 1968. São resquícios de um período de autoritarismo que ainda afetam o avanço da nossa instituição”, afirma o professor Tito Barros Leal, um dos candidatos a reitor pelo lado oposicionista.



Segundo o docente, a mudança das regras eleitorais é uma demanda histórica dos alunos e professores, mas ignorada pelos dirigentes que se revezaram no posto mais importante da instituição nos últimos trinta anos. “Desde meados de 90 que estamos num regime oligárquico. Para se ter uma ideia, tivemos reitor que ficou nada menos do que 16 anos na função. Dele o cargo passou para aliados e até para parentes. Essa é a única explicação pela qual não querem mudar o estatuto”, critica Leal.



A vice-reitora e candidata a reitora Izabelle Mont'Alverne foi procurada pelo O POVO, mas informou que não comenta assuntos relacionados ao processo eleitoral da instituição. Em nota, a assessoria de imprensa da Uva respondeu que o processo eleitoral para a escolha dos novos dirigentes está rigorosamente de acordo com o que estabelece o Estatuto vigente da Universidade.



Os novos dirigentes da instituição devem ser nomeados pelo governador Camilo Santana no começo do ano que vem, após o encerramento da eleição. Os mandatos, com duração de quatro anos, se estendem de abril próximo até março de 2026.



