Empresa responsável pela decoração de natalina de Sobral cancela contrato

A empresa Vacc Indústria Comércio e Serviços - Eireli, vencedora da licitação para realizar a decoração natalina de Sobral, enviou um documento para a Prefeitura do Município em que informa não ser mais possível concluir o serviço. Em suas redes sociais, Ivo Gomes, prefeito de Sobral, pediu desculpas à população e informou que a empresa será multada pela quebra do contrato.

"Ela [a empresa] será multada e impedida de participar de licitações no futuro. Estamos correndo pra conseguir, a tempo, ornamentar a cidade e distritos com o que a legislação nos permitir fazer", escreveu Ivo.



No documento, a empresa justifica o não cumprimento do contrato com um atraso na entrega dos materiais para confecção das alegorias temáticas de Natal por parte dos fornecedores.

"É necessário elencar que a CONTRATADA manteve tratativas de compra de material para confecção de alegorias temáticas bem antes de participar do processo licitatório em comento e que teve suas solicitações garantidas pelos fabricantes parceiros. Entretanto, logo após sagrada vencedora e consequente assinatura contratual, tomou ciência que suas compras não seriam entregues a tempo de cumprir com o contrato firmado", explana.

