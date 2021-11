Três pessoas morrem e duas ficam feridas em acidente na BR-222, em Sobral

Três pessoas morreram e duas ficaram feridas em acidente na BR-22, próximo ao distrito de Aprazível, em Sobral, na Região Norte do Ceará, na noite desta segunda-feira, 8. A informação é do Corpo de Bombeiros.



Na ocasião, envolvendo dois carros de passeio e um caminhão, as vítimas ficaram presas às ferragens. Não foram divulgados o sexo e idade das pessoas envolvidas no acidente, nem o que teria motivado a colisão.

Sobre o assunto Operação Tabuleiro: 39 indiciados e 19 presos por chefiarem facção criminosa

Projeto em Sobral é finalista de prêmio nacional de arquitetura



Em vídeo divulgado pelo Corpo de Bombeiros, é possível ver a equipe de salvamento usando ferramentas para cortar as ferragens, em busca das vítimas. O POVO procurou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para mais informações sobre o caso e aguarda resposta.



Tags