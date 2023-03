Projeto leva "brinquedos-esculturas" a escolas públicas do Ceará

Três escolas de São Gonçalo do Amarante e uma de Caucaia já foram contempladas com trabalhos de renomados artistas locais

Com o intuito de inserir as artes nas práticas do brincar em unidades públicas de educação infantil do Ceará, o projeto "Ateliê do Brincar" inaugura no próximo dia 4 de abril um espaço de “brinquedos-esculturas” e murais artísticos no Centro de Educação Infantil Maria Soares de Almeida, em São Gonçalo do Amarante.

Na terça-feira, 28, foram inaugurados espaços semelhantes em outras duas escolas da cidade: o Centro de Educação Infantil Francisco Martins da Silva e o Centro de Educação e Desenvolvimento Infantil Guiomar Mendes, além de um na escola Anacé, em Caucaia.

Os brinquedos-esculturas têm a assinatura dos artistas cearenses Dim Brinquedim e de Narcélio Grud, conhecido por sua arte urbana. Já os murais artísticos são feitos pelo artista visual Rafael Limaverde. Ele realizou uma oficina de desenho com as crianças e depois reproduziu os trabalhos feitos pelos estudantes nos muros da escola.

Após as inaugurações dos espaços, o projeto segue com oficinas e consultorias em arte-educação para o corpo docente das escolas atendidas. As crianças participam de oficinas lúdicas com os artistas educadores.

O projeto realizará ainda, do dia 22 a 26 de maio, um seminário virtual e gratuito para educadores sobre arte e brincar na educação infantil, pelo Youtube.

“Iniciamos o projeto em 2021 e, com essas inaugurações em 2023, iremos entregar um total de 15 brinquedos-esculturas, dez murais, cinco oficinas para educadores, 30 oficinas para crianças, 74 horas de consultoria, beneficiando mais de mil crianças”, explica Osiel Gomes, idealizador e diretor do Ateliê do Brincar.

Realizado pela Invento Produções Culturais e pelo Ministério da Cultura, o projeto é patrocinado pela Votorantim e pela DSM, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e conta com a parceria da BG Soluções Sociais e da Secretaria de Educação de São Gonçalo do Amarante.

