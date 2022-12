Praia do Pecém recebe competição de regatas decoradas por artistas do Brasil e do mundo

A Praia do Pecém se transformou em uma verdadeira galeria a céu aberto neste domingo, 18. Localizada no município São Gonçalo do Amarante, a 63 km de Fortaleza, a praia recebeu a 17ª edição da Regata do Pecém. Na ocasião, 16 jangadas foram exibidas com velas pintadas por 11 artistas do Brasil e do mundo.

A largada teve início às 9h deste domingo. O evento é uma realização da Colônia dos Pescadores e Marisqueiras da Z-06 e, em 2022, tem parceria com o Além da Rua, festival internacional de arte urbana que acontece desde 2010 no Ceará.

"É um evento maravilhoso e a gente não quer acabar com a tradição! Se a gente disser que não faz (a Regata) em um ano é uma tristeza. É um dia de alegria, é um dia em que eles (os pescadores) compartilham suas velas com suas logomarcas", comenta Lucineide, presidente da Colônia dos Pescadores do Pecém. De acordo com ela, a competição vai até o 4° lugar e envolve mais de 40 jangadeiros.

As velas foram coloridas por artistas do Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina; além de artistas de países como Argentina, França e Etiópia. Os artistas são integrantes do Além da Rua, projeto que acontece desde 2010 no Estado e, desde 2019, tem ações conectadas com as comunidades litorâneas.

Desde sua primeira edição, o Festival Além da Rua no Pecém já conta com a parceria da Colônia dos Pescadores Artesanais. O projeto havia realizado intervenções artísticas em muros da localidade, pinturas estas que podem ser vistas até hoje.

"Em 2022 nós retomamos as atividades aqui e, quando soubemos dar regata, vimos uma grande oportunidade de participar e de colaborar. Nós trouxemos as velas pintadas artisticamente para embelezar a praia, para que a comunidade conhecesse um pouco do trabalho que tem sido feito aqui com os artistas e com os pescadores", concluiu a coordenadora do Além da Rua.

Para as pinturas, foram utilizados 279 litros de tinta, que coloriram 12 muros no entorno da Avenida São Luiz de Gonzaga e da Rua Júlio Viana, no Calçadão da Praia, totalizando aproximadamente 110 m² de extensão, além de 200 metros de velas, que foram distribuídas em 16 jangadas. O Além da Rua ainda contou com o apoio de quatro costureiras e dois artesãos locais para o corte das velas, de acordo com as especificidades de cada embarcação.

Além das velas de jangadas, o Festival também contemplou espaços públicos, entre ruas, praças e muros do distrito, com a participação dos artistas Amanda Nunes, que assina suas obras como Crimes Passionais (Ceará), Zé Victor (Ceará), Narah Adjane (Ceará), Charles Lessa (Crato/Ceará), Gen Duarte (São Paulo), Gugie (Santa Catarina), Piá (Rio de Janeiro), Solomon Kifle (Etiópia), Loraine Motti (França) e DROM, uma dupla de muralistas integrada por Jamaira Pacheco (Bahia) e Santiago Panichelli (Argentina).



