Homem é preso após atear fogo na esposa em Russas

Um homem de 52 anos foi preso na noite desse sábado, 24, após atear fogo na própria esposa em Russas , município localizado a 167 quilômetros (km) de Fortaleza . O crime aconteceu em uma residência do bairro Planalto, onde o capturado teria jogado gasolina na companheira e, em seguida, tentado queimá-la viva.

Os três foram localizados por equipes da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) em uma unidade de saúde em Russas, onde as vítimas recebiam atendimento emergencial. O suspeito foi preso em flagrante e levado à Delegacia Regional de Russas, onde foi autuado por tentativa de feminicídio.

Devido à gravidade do crime, a prisão foi convertida em preventiva para garantir a permanência sob custódia.



Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças da segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019).