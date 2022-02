Mais de R$ 860 mil em maconha são apreendidos após perseguição de 23 km

A droga vinha do Rio de Janeiro e seria distribuída na capital cearense

Quatrocentos quilos de maconha foram apreendidos na manhã deste sábado, 5, em Russas. O homem que levava a droga tentou fugir da abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) por mais de 23 quilômetros, mas foi alcançado e preso em flagrante. A droga é avaliada em R$ 867 mil.

Uma equipe da PRF realizava fiscalização no quilômetro 159 da BR-116, por volta das 9h40min, quando viu um veículo transitando em atitude suspeita na rodovia. Os policiais deram ordem de parada para o motorista, que desobedeceu e começou a fugir em alta velocidade pela rodovia.

Os policiais perseguiram o veículo por mais de 23 quilômetros, quando enfim conseguiram alcançar o carro. Dentro do automóvel, foram encontrados diversos pacotes nos bancos e no porta-malas. Segundo o motorista, um fortalezense de 33 anos, a droga vinha do Rio de Janeiro e seria distribuída em Fortaleza.

Durante a consulta da documentação do veículo, os policiais verificaram que se tratava de um veículo clonado. O homem foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, direção perigosa e clonagem veicular. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil em Russas.

