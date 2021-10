Após vídeo, menino de seis anos conhecerá quartel da PM em Fortaleza

"O meu maior sonho é conhecer o quartel de Fortaleza. Eu quero que esse vídeo chegue até o comandante. Será que vocês podem me autorizar?", diz o menino Davy Lucas, de seis anos, em um vídeo que viralizou nas redes sociais.



O garoto, que é de Russas, fez um pedido inusitado ao Comandante geral da Polícia Militar do Ceará, coronel Márcio Oliveira. Ele quer viajar 160 quilômetros para conhecer a principal unidade da PMCE da Capital.

Sobre o assunto Corpo de Bombeiros resgata gato preso em tubulação em Fortaleza

Heitor, o pitbull, é encontrado com ajuda de câmeras após sofrer acidente em Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Davy já visitou os quartéis de Russas, tem fotografias fardado e até faz continência. Ele tem imagens com PMs do Raio, aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), mas o desejo do menino, agora, é sair de Russas e ir a Fortaleza para conhecer o Quartel do Comando Geral (QCG).

A Polícia Militar do Ceará, nesta sexta-feira, 1º, deve acompanhar Davy nesse passeio. Ele, junto ao pai, vai visitar as unidades da Polícia Militar e realizar o sonho. O passeio, conforme apurou O POVO, deve ser breve, descontraído e terá pausa para lanche, tudo organizado pela PMCE.



Mais notícias de Segurança



Sobre o assunto SSPDS deflagra operação contra homicídios em bairros de Fortaleza

Pâmella Holanda nega ter recebido dinheiro de DJ Ivis

Vereador de Fortaleza é investigado pela Polícia Civil por crime de usurpação de função pública

Veleiro é apreendido com haxixe próximo a Fernando de Noronha

Homem suspeito de chefiar grupo criminoso é preso em Caucaia

Tags