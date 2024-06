Ônibus escolar com cerca de 40 adolescentes pega fogo na CE-366, em Reriutaba

Um ônibus pegou fogo na CE-366 entre os municípios de Reriutaba e Guaraciaba do Norte, na região da Serra de Ibiapaba na tarde desta quinta-feira, 6. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo era escolar e transportava cerca de 40 adolescentes entre 13 e 15 anos. Ninguém ficou ferido.

A guarnição do Corpo de Bombeiros de Sobral foi enviada para o local, entretanto ao chegarem no local bombeiros civis já haviam debelado as chamas com o apoio de uma carro pipa do município de Reriutaba.

Além do Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal também foi acionada e realizou o trabalho de orientação do trânsito na rodovia que foi dificultada devido ao incêndio na via.