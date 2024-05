Homem é preso suspeito de matar o próprio padrasto em Quixeramobim

Policiais que realizavam o patrulhamento na região foram acionados para o imóvel. Vítima foi encontrada sem vida e com lesão de objeto perfurocortante

Uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) que realizava o patrulhamento na região foi acionada para um imóvel no bairro Centro, onde estaria ocorrendo um desentendimento familiar.

Um homem de 71 anos foi preso em flagrante nessa segunda-feira, 27, suspeito de matar o próprio padrasto no município de Quixeramobim , localizado a 204,3 quilômetros de Fortaleza.

No local, os policiais encontraram a vítima de 48 anos no chão, com lesão de um objeto perfurocortante e sem vida.

Segundo a PMCE, o suspeito foi preso e uma faca foi apreendida. O homem foi conduzido à Delegacia Municipal de Quixeramobim e autuado em flagrante por homicídio doloso.