Furto de merenda: diretor de escola em Quixeramobim é preso após descumprir medida cautelar

O diretor de uma escola em Quixeramobim, suspeito de furtar alimentos da merenda da instituição, foi preso na tarde desta terça-feira, 6, após descumprir medida cautelar. Francisco Ricardo de Oliveira Barros, de 44 anos, havia sido preso em flagrante por peculato-furto no último dia 2 de novembro, mas estava em liberdade provisória. De acordo com a Polícia Civil (PC-CE), o suspeito teria mantido contato com uma das testemunhas do caso.

Conforme a Polícia, o suspeito foi conduzido para a Delegacia Municipal de Quixeramobim e está à disposição da Justiça.

Francisco Ricardo foi autuado por peculato, que corresponde ao ato de apropriar-se ilegalmente de bens a partir da condição de funcionário público. A pena para o crime varia de dois a 12 anos, além de multa.

Entenda o caso

Francisco Ricardo era gestor da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Assis Bezerra e já era investigado pela Polícia há cerca de quatro meses. O flagrante, no último dia 2 de novembro, ocorreu após a suspeita de que o diretor frequentava as dependências do colégio aos fins de semana e feriados para roubar os alimentos.

Os policiais abordaram o gestor no momento em que Francisco Ricardo saia da instituição com um saco. Ele teria colocado o conteúdo no bagageiro de seu carro e se dirigido a um mercadinho do município. O momento do suposto furto foi todo gravado por câmeras de segurança. Na ocasião, carnes, ovos, pães e leite foram apreendidos pelos investigadores.

Em depoimento, o diretor afirmou que trocava os alimentos por serviços necessários para o reparo do prédio onde a escola funciona. Ele ainda disse que a comida estava perto do prazo de vencimento e que não iria fazer falta para os alunos.

