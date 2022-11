Dois irmãos morrem em acidente envolvendo motocicleta e caminhão no interior do Ceará

O motorista do caminhão se apresentou para os procedimentos legais cabíveis, e, após teste do bafômetro, foi constatado que ele não havia ingerido bebida alcoólica

Após sofrerem um acidente de motocicleta, dois irmãos morreram na tarde de sábado, 5. O caso aconteceu na localidade de Bonito, zona rural de Quixeramobim, a 205 km de Fortaleza. Conforme informações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), os ocupantes da motocicleta, um homem de 19 anos e uma mulher de 21, colidiram com a traseira de um caminhão e não resistiram aos ferimentos.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil apura as circunstâncias do acidente de trânsito. Equipes do Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) da Polícia Militar do Ceará e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) atenderam à ocorrência.

O motorista do caminhão se apresentou para os procedimentos legais cabíveis, e, após teste do bafômetro, foi constatado que ele não havia ingerido bebida alcoólica. O caso foi registrado na Delegacia Regional de Quixadá.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Morre segunda turista vítima de acidente em duna de Camocim

Romeiros morrem em acidente na estrada e Juazeiro do Norte decreta luto

Jovem de 16 anos morre em acidente entre carro e moto no Crato

Tags