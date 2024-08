Quatro pessoas são presas em Quixadá suspeitas de apropriação de recursos de beneficiários da previdência

Um suspeito foi preso no bairro Guararapes em Fortaleza, e outras três pessoas foram detidas em Quixadá

Três pessoas foram presas na manhã dessa quarta-feira, 7, suspeitas de se apropriarem de benefícios previdenciários de seus clientes em Quixadá, Sertão Central do Ceará. Contra os suspeitos pesavam mandados de prisão preventiva que foram cumpridos na operação “Appropriatio”, deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

O alvo principal da operação policial foi um advogado de 43 anos preso no bairro Guararapes, em Fortaleza, que já tinha sido preso pelo mesmo crime, quando fez pelo menos seis vítimas. Além do homem, outros três funcionários foram detidos, dois homens de 31 e 32 anos e uma mulher de 41 anos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os três funcionários suspeitos foram capturados em residências nos bairros Campo Novo e Planalto de Jerusalém, em Quixadá. A Polícia Civil também cumpriu um mandado de busca e apreensão em um escritório de advocacia no bairro de Cambate, também na cidade.