Homem é condenado a 40 anos de prisão por matar e estuprar professora em Quixadá

Ernandes Benjamin de Paiva, vulgo “Guelé”, foi condenado a 40 anos de prisão por matar e estuprar uma mulher em Quixadá. A decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Quixadá foi dada na sexta-feira, 12, e divulgada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) nessa segunda-feira, 15.

O crime ocorreu em fevereiro de 2017. Socorro Gomes, 48, era professora da rede pública de ensino e saiu de casa para fazer exercícios. A vítima foi surpreendida por Ernandes, que a levou para um lugar ermo e cometeu um homicídio seguido de estupro.

O caso chocou a cidade e causou revolta. O homem foi preso no mesmo dia do crime. A identificação dele foi possível devido ao testemunho de um motociclista que passava próximo ao local do crime.

A testemunha chegou a parar a moto quando viu que Ernandes seguia a vítima. No entanto, o homem percebeu que estava sendo observado e disfarçou. Percebendo que a vítima já estava distante, a testemunha foi embora.

Ficou constatada a presença de material genético do condenado no corpo da vítima por meio de exame pericial.