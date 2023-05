Mulher suspeita de agredir sobrinha é presa em Quixadá

A suspeita foi detida após investigação tocada pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do município apontarem para o cometimento do crime

Uma mulher de 25 anos foi presa preventivamente pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), em Quixadá, no âmbito da Operação Caminhos Seguros. A detida é investigada pelo crime de lesão corporal cometido contra a sua sobrinha, de 13 anos. A Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) deu suporte à ação.

As investigações foram iniciadas pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Quixadá em dezembro de 2022, logo após o cometimento do crime.

A suspeita estava em sua residência quando policiais da delegacia cumpriram a ordem de prisão. Após ser detida, a mulher foi conduzida à DDM, onde se encontra à disposição da Justiça.

