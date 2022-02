Amante e cunhado de reciclador morto em Quixadá são suspeitos pelo homicídio

O reciclador foi morto com golpes de faca no último dia 19 de janeiro, na Cidade Rainha do Sertão Central

Nessa quarta-feira, 23, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) concluiu as investigações do homicídio que vitimou um reciclador, no bairro Campo Novo, em Quixadá. Maria Elizete Campos da Silva, 31 anos, é suspeita de ter planejado o crime com o cunhado da vítima, identificado por José Neoberto da Silva Dantas, 43 anos. Há indicativos de que a vítima mantinha um relacionamento extraconjugal com a mulher suspeita de praticar o homicídio.



De acordo com as investigações, o homem de 55 anos teria sido levado a se encontrar com Maria Elizete em uma área de mata fechada e acabou se encontrando com o próprio executor. O reciclador foi morto com golpes provocados por uma faca no último dia 19 de janeiro no município de Quixadá.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSPDS), os policiais da Delegacia Regional de Quixadá chegaram a uma conclusão devido às prisões temporárias já feitas dos suspeitos e também pelas apreensões que foram feitas de duas facas, uma bermuda preta e uma blusa manchada de sangue, objetos esses que teriam sido utilizados pelo suspeito no dia do acontecimento.



Os alvos já presos responderão pelo crime de homicídio qualificado. No entanto, as investigações sobre o caso continuam.



