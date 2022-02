Estudantes cearenses desenvolvem app que encontra alimentos até 70% mais baratos

Os estudantes Pedro Francisco e Diego Costa, do de Engenharia de Produção Civil, ambos do campus de Quixadá do Instituto Federal do Ceará (IFCE), tiveram a startup Balaio Food aprovada no programa de incubação e inovação do Núcleo de Tecnologia e Qualidade do Ceará (Nutec), na segunda-feira, 11.

Com o objetivo de diminuir os custos com alimentação ao vender produtos que estão próximos da data de validade e produtos de pequenos agricultores, o aplicativo da Balaio Food, que está em processo de desenvolvimento, visa alcançar descontos de até 70% no momento da compra.

Sobre o assunto Estudante de 17 anos enfrenta enxurrada para ir à escola

Abertas inscrições ao Bolsa Permanência, para indígenas e quilombolas

Ganhadora do Nobel da Paz pede ações contra evasão escolar no Brasil

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em entrevista ao O POVO, Pedro Francisco, estudante e administrador da startup aprovada, conta sobre a idealização do projeto e o papel socioambiental por trás do aplicativo. “A ideia surgiu durante a pandemia. Com as aulas remotas, as pessoas com quem eu convivia na república estudantil onde morava, em Quixadá, foram para as suas casas. Me vi sozinho e precisava pensar em formas de economizar. Foi então que, ao invés de ir ao mercado, passei a localizar os pequenos agricultores mais próximos. Além dos produtos serem mais baratos, eram mais naturais e a compra contribuía para a renda de outras pessoas”, explica.

A Balaio Food funcionará por meio da localização geográfica via satélite, bem como os aplicativos de compra de alimentos já existentes. Entretanto, a diferença está na sua finalidade de mapear os mercantis e agricultores locais disponíveis para a compra dos produtos com desconto nas proximidades do usuário.

“O diferencial da Balaio Food é que não é uma empresa que visa somente o lucro, mas ajudar pessoas. Em um país onde temos vários indivíduos desempregados e passando necessidade, existe também tanto alimento sendo jogado fora. Por isso, o objetivo da Balaio Food é que a pessoa baixe o aplicativo e veja quais são as oportunidades que existem ali perto, ajudando a economizar e, ao mesmo tempo, incentivando o comércio local”, conclui o estudante.

A startup administrada por Pedro Francisco e Diego Costa, que já se graduou em Engenharia de Produção Civil, conta com o trabalho colaborativo de um terceiro sócio, o tecnólogo de alimentos Rodrigo Leite, além das orientações do professor Paulo Armando, da Universidade Federal do Ceará (UFC), e do professor Reinaldo Fontes, do Instituto Federal do Ceará (IFCE), ambos também do campus Quixadá.

Lançado em 2019, o programa de incubação do Nutec, intitulado “Você, Empreendedor!” já apoiou 30 startups e graduou 18 empreendimentos. A iniciativa visa o cruzamento de oportunidades e a prospecção de ideias inovadoras que podem sair do papel e se tornar negócios, ampliando o ecossistema de inovação do Estado.

Além da aprovação no Nutec, o aplicativo Balaio Food participa do Corredores Digitais, projeto de desenvolvimento do Governo do Estado do Ceará. Conforme informações do desenvolvedor Pedro Francisco, a previsão para o lançamento do aplicativo nas plataformas virtuais está previsto para abril deste ano.



Tags