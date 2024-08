Operações conjuntas resultam em prisões em Fortaleza e Paracuru

Um homem de 23 anos foi preso suspeito de integrar uma organização criminosa, em Fortaleza, no bairro Aldeota. Além disso, em Paracuru, na Região Metropolitana de Fortaleza, foi realizada a prisão de um homem também de 23 anos, que estava foragido por homicídio. Casos ocorreram na manhã desta quinta-feira, 8.

As operações distintas foram realizadas pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco/CE), em colaboração com a Polícia Militar do Ceará (PMCE).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na avenida Dom Luís, em Fortaleza, agentes da Ficco/CE, em conjunto com o Serviço de Inteligência do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM), capturaram um suspeito, que tinha um mandado de prisão preventiva em aberto, suspeito de integrar uma organização criminosa, conforme estabelece a Lei 12.850, artigo 2º.