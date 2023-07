MPCE pede prisão preventiva de bugueiro suspeito de estuprar adolescente europeia

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) pediu a prisão preventiva de Nycolas Matheus Melo Rocha, de 25 anos, por crime de estupro contra uma adolescente de 16 anos de idade. O homem é bugueiro e atua com passeios turísticos na região. Ele é suspeito de estuprar a jovem que veio da Europa com a família para passar as férias na Praia de Paracuru.

O homem foi preso em flagrante no dia 30 e no dia 1º foi colocado em liberdade sem uso de monitoramento eletrônico. De acordo com o advogado que acompanha a família da vítima, Ramon David, os familiares não estão saindo de casa por medo e a vítima também está traumatizada com a situação.

A família pede Justiça em relação ao caso e providências, pois o homem atua diretamente com turistas e leva pessoas para locais ermos e distantes. O advogado relata ainda que a impunidade pode fazer com que novos casos aconteçam durante o período que é considerado de alta estação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O POVO teve acesso aos autos e audiência de custódia que liberava o suspeito. O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio de nota, informou que pediu a prisão preventiva do suspeito por meio da promotoria de Justiça de Paracuru.

Conforme os autos, a vítima foi chamada pelo homem para comprar cervejas e em seguida levada à orla para tomar banho de mar. Ela voltou chorando e com diversas marcas. O homem foi preso no mesmo dia. A adolescente foi encaminhada à Perícia Forense e a uma unidade de saúde para os procedimentos necessários para vítimas de violência sexual.

Já o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) informou que processos que tratam sobre delitos de natureza sexual, assim como casos envolvendo crianças e adolescentes, tramitam em segredo de Justiça, por esta razão, o Judiciário não pode repassar informações.