Adolescente é investigado por participação em triplo homicídio em Paracuru

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Foi apreendido, na última sexta-feira, 9, um adolescente de 16 anos investigado pela suspeita de envolvimento no triplo homicídio ocorrido em 6 de novembro último em Paracuru (Região Metropolitana de Fortaleza). A autuação do jovem, realizada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), porém, aconteceu por causa de um ato infracional análogo ao crime de roubo.

A apreensão ocorreu em meio a uma ação das forças de segurança do Estado para combater homicídios e a atuação de facções criminosas no município. Uma operação policial foi realizada a partir de um relatório investigativo elaborado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), com apoio da Polícia Militar.

O relatório apontou diversas pessoas que seriam envolvidas diretamente nas facções Comando Vermelho (CV) e Guardiões do Estado (GDE) em Paracuru e municípios vizinhos. O triplo homicídio do último dia 6 de novembro também foi decorrente da disputa entre facções criminosas, apontou a investigação.

Conforme o inquérito nº 519-74/2022, as vítimas divulgaram em redes sociais fotografias alusivas à facção rival a dos criminosos, “o que fomentou a fúria dos investigados”.

O crime vitimou Fabrício Trajano do Nascimento, Moisés dos Santos Pereira e Anderson Lucas de Souza Rocha — este último músico conhecido como DJ Miau. Os três foram arrebatados pelos criminosos e levados até a localidade de Pedra Rachada, onde foram executados em uma região de dunas. As vítimas tinham 15, 16 e 19 anos.



Conforme Pedido de Internação Provisória feito pelo Ministério Público Estadual (MPCE), o adolescente apreendido confessou participação no triplo assassinato, dando detalhes sobre o crime. A Vara Única da Comarca de Paracuru ainda decidirá sobre a internação ou não do adolescente.



Na sexta-feira, 9, um homem suspeito de ser integrante da facção criminosa GDE também foi preso. Francisco José Marques do Nascimento, de 38 anos, foi preso na localidade de Cabra Morta. Com ele, a Polícia apreendeu uma quantia de dinheiro trocado em espécie e caderno com anotações de valores e datas para recebimento de pagamento.



A prisão, entretanto, foi relaxada, pois a Justiça considerou não haver estado de flagrância. “O fato de o agente ter sido detido, já em sua casa, sem qualquer perseguição imediata, tolda a possibilidade da prisão em flagrante delito, dando inicio a uma prisão ilegal”, afirmou a juíza Ana Celia Pinho Carneiro.



A SSPDS afirmou, por meio de nota, que as investigações prosseguem para identificar outros suspeitos de envolvimento no triplo homicídio e em outros crimes registrados no município.

Duplo homicídio vitimou duas mulheres

Ainda na sexta-feira, 9, em Paracuru, um duplo homicídio vitimou uma adolescente de 15 anos e uma mulher de 26 anos. Elas foram mortas em uma residência na localidade de Meleitas. Suspeitos dos crimes ainda não foram identificados. As identidades delas também não foram divulgadas.

