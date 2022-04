Falso mecânico de veículo é suspeito de cometer duplo estelionato em Paracuru

Nesta quinta-feira, 31, no município de Paracuru, localizado a 90,9 km da capital cearense, foi capturado um homem de 46 anos. Ele foi indiciado por duplo estelionato contra seus próprios clientes: o homem recebia os pagamentos de forma antecipada e acabava não realizando o serviço.



De acordo com a Polícia, o falso mecânico, que já possui antecedentes criminais por furto e estelionato, era conhecido como “Dr. Amarok”, pois se dizia ser mecânico especialista em veículo de modelo Amarok. Além de receber os pagamentos e não executar o serviço, ele ainda é suspeito de retirar peças originais dos carros.

Conforme as investigações, “Dr Amarok”, como era chamado, anunciava seus serviços e valores através da internet, por meio de aplicativos de venda. A ação foi executada pela Polícia Civil e o homem foi conduzido à Delegacia Metropolitana de Paracuru. No entanto, as investigações continuam com intuito de identificar demais vítimas do crime.



