49ª Paixão de Cristo de Pacatuba retorna presencialmente nesta quinta-feira

A 49ª edição do espetáculo Paixão de Cristo de Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza, volta a ser presencial após a pandemia, nesta quinta-feira, 6, e na sexta-feira santa, 7. A entrada custa 1 kg de alimento não perecível.

Considerado um dos maiores eventos religiosos do Ceará, a apresentação tem elenco formado em sua maioria por cidadãos pacatubanos e constitui uma opção no roteiro turístico do período pascal.

O espetáculo conta com oito cenários: Palácio de Caifás, Palácio de Herodes, Palácio de Pilatos, Palácio da Última Ceia, Templo de Jerusalém, Flagelação de Jesus, Horto das Oliveiras e o Túmulo de Ressureição. Já o elenco, é formado, em sua maioria, por moradores. Somados a equipe de produção, direção, som e luz, são aproximadamente 300 pessoas envolvidas nesse espetáculo.

A 49ª Paixão de Cristo de Pacatuba é uma realização da Secretaria de Cultura de Pacatuba com promoção da Prefeitura Municipal de Pacatuba, e apoio institucional do Governo do Estado do Ceará e Instituto Cearense de Educação e Humanidades (Echos).

Serviço - 49ª Paixão de Cristo de Pacatuba

Data: 06 e 07 de abril

Horário: 19 horas

Local: Praça da Paixão, Centro, Pacatuba (CE)

Ingresso: doação de 1 kg de alimento não perecível

